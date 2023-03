Carlos Alcaraz wil eerste plaats op ATP-ranking heroveren tijdens Indian Wells: “Dat is mijn grote doel hier”

“Daar ga ik vol voor”, zei hij op een persmoment in Californië. “Ik heb hier twee objectieven: de eindzege pakken en zo de eerste plaats heroveren.” De Spanjaard moet het toernooi in Indian Wells winnen om Djokovic te onttronen. De 35-jarige Serviër kreeg van de Amerikaanse autoriteiten geen toestemming om deel te nemen in Indian Wells omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Alcaraz werd in september vorig jaar na zijn eindzege op de US Open de jongste nummer een van de wereld. Nadien sukkelde hij met enkele blessures, waardoor Djokovic na zijn winst op de Australian Open, zijn 22e grandslamtitel, de eerste plaats op de ATP-ranking kon overnemen.

© Getty Images via AFP

Alcaraz moest vorige week vanwege een hamstringblessure nog afzeggen voor het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco, maar zit vol zelfvertrouwen. In Indian Wells is hij als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde treft hij de winnaar van het duel tussen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 94) en de Amerikaan Brandon Holt (ATP 193).

“Er zijn hier veel geweldige spelers aanwezig die het toernooi kunnen winnen, maar ik heb ook mijn kansen”, gaf de Spanjaard nog aan. “Ik maak me geen zorgen over mijn fysieke toestand. Ik doe wat ik moet doen naast het veld. Soms heb je gewoon even pech.”