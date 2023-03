Onder Timmy Simons schuift Ridwane M’Barki een bank vooruit bij FCV Dender: “Vertrouwen van de coach is een belangrijke factor”

Een nipte en onverdiende thuisnederlaag tegen SK Deinze werd de vorige coach Regi Van Acker noodlottig. Die vreemde beslissing draaide voor Ridwane M’Barki goed uit, want Timmy Simons ziet in de snelle flankaanvaller wel een basisspeler, waar Van Acker zijn poulain veeleer als een joker gebruikte. “Ik kreeg het vertrouwen van Timmy Simons en geef telkens het beste van mezelf”, voegt M’Barki toe. “Dat vertrouwen is een belangrijke factor. Ik beschik over de kwaliteiten om mee te draaien in deze reeks, maar iedereen kan beamen dat de steun van een coach cruciaal is. Ik zie het niet als wit-zwart. Onder Regi Van Acker startte ik vijf keer in de basis en viel ik veel in. Ik pikte zowel goals als assists mee. De voorgaande jaren had ik wel een basisstek. Ik onderhield steeds een goede band met Regi Van Acker, die me kneedde tot de voetballer die ik nu ben. Ik geef nooit op en probeer me elke wedstrijd te bewijzen.”

“We zitten in een goede flow en moeten die lijn doortrekken”, aldus de flankaanvaller. “We tellen acht punten voorsprong op de rode lantaarn met nog acht wedstrijden voor de boeg en moeten ons hachje zo snel mogelijk redden.”

Klappen van de zweep

Xavier Gies wil tegen Deinze ongetwijfeld graag nog eens een clean sheet optekenen, wat hem in de reguliere competitie ei zo na lukte. “We gingen thuis onverdiend onderuit tegen Deinze”, herinnert Gies zich. “We moeten de lijn van de vorige twee wedstrijden doortrekken en dezelfde hoge intensiteit tonen. Ik hoor wel eens beweren dat voor Deinze niets meer op het spel staat, maar dat durf ik toch fors relativeren. Elke speler wil zich toch tonen. Vergeet ook niet dat Deinze pas op de laatste speeldag de play-offs mis liep. Dender verzeilde misschien in een dip, maar daar moeten we ons door sleuren. We beschikken alvast over voldoende ervaring met tal van profvoetballers die het klappen van de zweep kennen.”

De moeizame zege tegen Virton werd gevolgd door een nipte nederlaag op Lommel. “Op Lommel verdienden we niet om te verliezen. De coach stelt als doel om elke dag een procent beter te worden. De plannen van de coach uitvoeren is onze taak. We schrijven een nieuw hoofdstuk. Ik miste in de competitie nog geen enkele minuut. We verliezen vaker dan vorig jaar, maar profvoetbal is leuker dan het amateurvoetbal. Onze fans betekenen een troef. We werden nog geen enkele keer uitgefloten. Ze scharen zich steeds achter de ploeg, ook als we op achterstand staan”, gooit Gies tenslotte nog een bloem richting de aanhang.