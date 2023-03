Van positie 150 tot het wiel van gasgevende Wout van Aert: Filippo Ganna imponeert met ongelooflijke inspanning in Tirreno-Adriatico

In de waaiers die in de finale van de rit werden gevormd, had Philipsen zich even laten verrassen. “Ploegmaat Gianni Vermeersch had vanmorgen tijdens de teammeeting al gezegd dat er mogelijk waaiers zouden komen in de laatste tien, elf kilometer. Eerlijk gezegd zag ik het niet gebeuren, maar Jumbo-Visma was heel sterk. Ik zat best ver, maar dan was er Ganna wiens wiel ik kon grijpen. Hij slaagde erin de oversteek te maken naar de eerste groep. Maar uiteindelijk kwam het toch weer allemaal samen en kwam de verwachte sprint er.”

En of het wiel van Ganna een goed wiel was om in te zitten. De Italiaanse hardrijder zat bijna helemaal achteraan toen Wout van Aert en co de boel op de kant trokken. Maar op een mum van tijd zat Ganna in de eerste groep. Van een indrukwekkende inspanning gesproken...

De beelden: