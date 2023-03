LIVE. Wat houdt migratiedeal precies in? Volg hier de persconferentie van staatssecretaris Nicole De Moor en premier Alexander De Croo

Het kernkabinet is het in de nacht van woensdag op donderdag eens geworden over een migratiedeal. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) en premier Alexander De Croo (Open Vld) zullen deze “belangrijke stap naar een gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid” om 10 uur voorstellen. De persconferentie is hier live te volgen.