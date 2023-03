Tongeren/Maasmechelen

Wie had gehoopt dat de gemoederen bekoeld zouden zijn na vijf procesdagen over de moord op Massimo De Luca (25) kwam donderdag bedrogen uit in het Tongerse assisenhof. Na een zoveelste vurige tussenkomst van de vader van het slachtoffer werd beschuldigde Andreo Carollo schijnbaar weer onwel.