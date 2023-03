Gaël Monfils maakt wederoptreden op Indian Wells na zeven maanden blessureleed

“Het is duidelijk dat de partij niet helemaal ging zoals ik wou”, zei Monfils, ooit nummer zes van de wereld, na afloop. “Maar ik ben vooral heel blij terug op het veld te staan.”

De Fransman was nog duidelijk voorzichtig in zijn bewegingen. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op 11 augustus. Toen werd hij uitgeschakeld in de derde ronde op het Masters 1000-toernooi in Montréal, waar hij zich blesseerde aan de rechtervoet. Daarna sukkelde hij ook met de pols. Hij hoopt zijn carrière te kunnen afsluiten op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.