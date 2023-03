Kinrooi

De Nederlandse gemeente Weert is anno 2023 nog steeds de trotse eigenaar van een lapje grond op Belgische bodem. Maar bijna 200 jaar na de scheiding van de Nederlanden komt de ruim 1 hectare grote zandkop in het moerassige Molenbeersel uiteindelijk toch in Belgische handen. Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw betaalt 30.000 euro.