Kritiek van Tom Boonen en Dirk Dewolf schiet in het verkeerde keelgat bij fietsmerk van Tadej Pogacar: “Komen jullie eens testen?”

Dewolf zei in de podcast ‘Wielerclub Wattage’ het volgende: “Als Tadej Pogacar morgen op een fiets van Jumbo-Visma, Ineos of Soudal-Quick Step stapt, is de rest kansloos.” Een uitspraak waar hij nadien nog eens op terugkwam. “Daar zit een groot verschil op, denk ik. Hij zal ook wel een goeie fiets hebben, maar met een van die andere drie zou hij nog een paar wattages sneller rijden. Tom zal daar goed op kunnen antwoorden, wat het verschil is tussen een topfiets, een heel goeie fiets en een iets minder model. Dat is zoals een Ferrari, een Porsche… Daar zit verschil op.”

Boonen beaamde. “Bij de top vijf is er weinig verschil, maar er is wel verschil met top tien en vijftien. Colnago is aan een inhaalbeweging bezig, maar het blijft een ‘old school’ fiets. Dat hyperaero gedoe hebben ze nog niet echt onder de knie. Alles heeft te maken met die investering van UAE in Colnago, dat bijna failliet was. Dat komt wel, maar je gaat niet van nul naar honderd op een jaar.”

© Getty Images

Jan Bakelants liet zich niet rechtstreeks uit over Colnago, maar liet weten dat hij op zijn nieuwe fiets (een Factor) voelt dat er verschil zit tussen de merken.

Test

Kritiek genoeg dus voor Colnago om te reageren. Ze nodigden het drietal uit voor een bezoekje aan het hoofdkwartier in Italië. “Om in de dagen voor Milaan-Sanremo onze V4Rs eens te testen”, klinkt het. “Nadien zouden we graag horen hoe ze ertoe gekomen zijn om te stellen dat renners op andere fietsen 2 kilometer per uur sneller zouden rijden. We hebben nog nooit een klacht binnen gekregen van onze teams, integendeel. Ze zijn super tevreden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen