Terwijl cd&v een mediaoffensief voert om haar verzet in het stikstofdossier te legitimeren, zwijgt Zuhal Demir in alle talen. Nochtans neemt de milieuminister doorgaans geen blad voor de mond. Maar dit keer staat er te veel voor haar op het spel. “Demir zit in de hoek waar de klappen vallen.”