100-tal Delhaize-winkels blijft allicht nog tot dinsdag gesloten

Dinsdag kondigde de directie van Delhaize aan dat alle winkels in eigen beheer, 128 vestigingen in totaal, verzelfstandigd zullen worden. Nieuws dat erg hard aankwam bij de ongeveer 9.000 werknemers van de vestigingen die massaal besloten om spontaan het werk neer te leggen.

Donderdag blijven opnieuw 98 van de 128 supermarkten in eigen beheer gesloten, 30 winkels zijn wel open. “Pas volgende dinsdag zal daar mogelijk verandering inkomen”, zo klinkt het bij CNE. Dan staat het eerste sociaal overleg op de agenda over Delhaizes plannen om alle winkels in eigen beheer te verzelfstandigen.