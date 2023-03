NBA. Klein drama voor superster Kevin Durant, Kawhi Leonard vliegt door de lucht voor fantastische dunk

Denver, de leider in de Western Conference, heeft woensdag in de NBA een 96-117 thuisnederlaag moeten incasseren tegen Dallas. Boston herstelde zich intussen na drie nederlagen. De Celtics klopten Portland met 115-93.

De Nuggets gaven de partij tegen de Mavericks na rust uit handen. Tweevoudig MVP Nikola Jokic kwam niet verder dan 18 punten. Aan de overzijde domineerden Zach LaVine (29 ptn) en Nikola Vucevic (25 ptn en 14 rebounds). Denver blijft wel ruim op kop in het westen, met acht overwinningen meer dan eerste achtervolger Sacramento.

Boston, dat recent haar koppositie verloor in het oosten, vond eindelijk opnieuw de weg naar de overwinning. De Celtics, geleid door Jayson Tatum (30 ptn), hadden weinig moeite met de Blazers, waar Damian Lillard (27 ptn) er alleen voor stond.

Bij Phoenix deed Devin Booker (44 ptn) Kevin Durant vergeten in de 132-101 overwinning tegen Oklahoma City. Het was al de vierde wedstrijd op rij dat Booker 35 of meer punten maakte. Durant raakte geblesseerd aan de enkel tijdens de opwarming. De superster kwam vorige maand over van Brooklyn en zou zijn langverwachte debuut voor eigen publiek in Phoenix maken, maar zou nu out kunnen zijn tot de play-offs.

Ook Terrence Ross was op dreef voor de Suns met 24 punten. Bij Oklahoma City Thunder was Lindy Waters topscorer met 23 punten. Phoenix is stevig vierde in het westen.

De New Orleans Pelicans wonnen intussen met 113-106 van de Dallas Mavericks. CJ McCollum was in de slotfase van het duel van grote waarde. Hij maakte in de laatste vier minuten 13 van zijn in totaal 32 punten. Bij de Mavericks was Kyrie Irving het meest trefzeker met 27 punten. Luka Doncic (15 ptn) haalde zijn niveau niet.

De LA Clippers gingen dan weer winnen (100-108) in Toronto. Gewezen Raptor Kawhi Leonard was goed voor 24 punten, 12 rebounds én een fantastische dunk.