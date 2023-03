Onderneemsters hekelen uitspraak van minister Jo Brouns: “En nu naar het volgende vrouwenclubje”

Minister van Werk en Landbouw Jo Brouns (cd&v) was midden februari te gast bij een rondetafelgesprek dat Unizo organiseerde naar aanleiding van ‘Dag van de Vrouwelijke Ondernemer’. Maar op het einde van het gesprek deed hij een uitspraak die bij enkele onderneemsters in het verkeerde keelgat schoot. “Zulke uitspraken bewijzen dat Internationale Vrouwendag nog steeds nodig is.”

Minister Jo Brouns zat samen met een vijftiental onderneemsters die allerlei vragen mochten stellen. “Het waren interessante en serieuze gesprekken over indexatie, de loonlast en inspecties. Sommige onderneemsters hadden het ook over een moeilijke periode waarin ze overwogen hun bedrijf na dertig jaar te sluiten”, vertelt Anke De Boeck (38), medeoprichtster van huidverzorgingsmerk Cîme. “Maar toen het gesprek op zijn einde kwam, zei de minister: ‘Allez, en nu op naar het volgende vrouwenclubje’. Ik vond dat een denigrerende uitspraak.”

© rr

De Boeck schrok en reageerde niet meteen. Maar woensdag deed ze dat wel, uitgerekend op Internationale Vrouwendag, omdat ze mensen bewust wil maken van het probleem. “Als het niet wordt aangekaart, verandert er niets.”, zegt ze. “Het zou fijn zijn mocht er meer op worden gelet en dat vrouwen niet langer anders worden behandeld dan mannen. Ook tijdens interviews krijg ik de vraag hoe ik het ondernemerschap combineer met mijn leven als mama. Dat is op zich geen slechte vraag, maar die vraag wordt niet gesteld aan mannen die evengoed hun werk moeten combineren met het ouderschap.”

“Niet slecht bedoeld”

Haar collega Isabel Coppens (38) was ook aanwezig op het evenement en hoorde de uitspraak van Brouns. “Hij bedoelde het waarschijnlijk niet slecht, maar het zegt veel over hoe hij naar vrouwelijke ondernemers kijkt.”, zegt Coppens. “Hij wilde het gesprek luchtig en grappig afsluiten, maar zo’n uitspraak is uit den boze”, voegt De Boeck toe. “Ik vraag me af of hij hetzelfde zou zeggen als hij naar een evenement zou gaan met alleen mannen.”

De Boeck voegt toe dat er de afgelopen jaren zeker stappen zijn gezet op het vlak van gendergelijkheid, maar dat zulke uitspraken duidelijk maken dat er nog wel werk aan de winkel is en dat Internationale Vrouwendag nog steeds nodig is.

In een reactie laat het kabinet van Brouns weten dat de minister in gesprek zal gaan. “Dat was een boeiend en aangenaam gesprek in een heel luchtige sfeer, jammer dat dit zo is overgekomen. De minister heeft haar een berichtje gestuurd om erover te babbelen.”