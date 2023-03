Aantal energieklanten dat verbruiksgegevens wil controleren verdubbelt

Wie een digitale elektriciteits- of gasmeter heeft hangen, hoeft niet alleen zijn meterstanden niet meer zelf door te geven. Dat gebeurt automatisch. Nog een belangrijk voordeel is dat je ook met je gedetailleerde verbruiksgegevens aan de slag kan.

Via netbeheerder Fluvius, eventueel in combinatie met een app van je energieleverancier, kunnen mensen die een digitale meter hebben hun energieverbruik immers erg nauwgezet opvolgen.

En dat wordt gesmaakt: Fluvius krijgt nu elke maand 50.000 nieuwe aanvragen van Vlamingen die met hun gedetailleerde meterdata aan de slag willen. Een verdubbeling van het aantal aanvragen in vergelijking met afgelopen zomer. In combinatie met bijvoorbeeld de app van een energieleverancier kunnen deze mensen, – op basis van de data van hun digitale meter - dag na dag zien hoeveel elektriciteit en gas ze verbruiken, en wat hen dat kost.

“Er zijn op dit moment al meer dan 400.000 Vlamingen die met de data van hun digitale meter aan de slag gaan om hun energieverbruik beter te bewaken”, aldus Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt.

Overschotten delen

Besparen op je energiefactuur kan niet alleen door je verbruiksdata goed in de gaten te houden, ook door aan energiedelen te doen. En ook dat zit in de lift. Na een aarzelende start - het is mogelijk sinds juli vorig jaar - zijn er vandaag al bijna 1.100 projecten rond energiedelen. Een verzesvoudiging op enkele maanden tijd.

Concreet: je bezit zonnepanelen, maar je verbruikt niet alle opgewekte stroom zelf. Dan kan je je stroomoverschot wegschenken maar ook verkopen aan familie, vrienden, je buurman of aan je eigen tweede verblijf. Maar denk ook aan flatgebouwen waar er gemeenschappelijke zonnepanelen op het dak liggen, en de opgewekte energie onder de bewoners wordt verdeeld.

Hoge factuur

Fluvius merkt nog een belangrijke tendens, mede als gevolg van de energiecrisis. Het aantal mensen dat elke maand hun reëel energieverbruik wil afrekenen, in plaats van met maandelijkse voorschotten te werken, kent ook een serieuze stijging: voor elektriciteit willen intussen 30.000 mensen per maand hun verbruik afrekenen, voor gas gaat het om 15.000 klanten. Het gaat om een vertienvoudiging in vergelijking met september vorig jaar.

Voordeel van je reëel verbruik te betalen - in vergelijking met voorschotten - is dat er op het einde van het jaar geen onvoorspelbare slotfactuur in de bus valt. Nadeel is dat je tijdens de wintermaanden - wanneer je veel gas en elektriciteit verbruikt - hoge facturen ontvangt.

Belangrijke voorwaarde: je moet een digitale meter hebben, en enkele de grote energieleveranciers zijn vandaag verplicht om deze service aan hun klanten aan te bieden.