Wanneer de koers een speeltuin is: Tadej Pogacar zorgt voor iconisch beeld tijdens triomftocht in Parijs-Nice

Tadej Pogacar sloeg woensdag een dubbelslag tijdens de eerste aankomst bergop in Parijs-Nice. De Sloveen van UAE Team Emirates pakte met ritwinst ook de gele leiderstrui en stond er na afloop van te kijken dat hij uitdager Jonas Vingegaard had doen kraken.

“Het was een hele nerveuze etappe. De hele dag”, vertelde Pogacar over de etappe. “De waaiers maakten het al erg zwaar in de vlakke aanloop. Het was echt de hele rit chaos. Nadat Felix (Grossschartner, red.) en de rest van de ploeg me perfect hadden afgezet op de slotklim, voelde ik goeie benen.”

Op die slotklim ging Vingegaard als eerste aanvallen, viel het daarna weer stil waarna David Gaudu een prik uitdeelde, maar in de slotkilometers was het Pogacar die aan zijn winnende raid begon.

“Ik wist dat we Gaudu niet te veel voorsprong konden geven, dus besliste ik all-in te gaan, om hem terug te halen. Ik was een beetje verrast dat Vingegaard kraakte. Hij was als eerste in de aanval gegaan. Ik dacht toen dat hij zich super-, supergoed voelde. Dus had ik niet gecounterd en had ik de rest weer opgewacht. Op het einde was het heel lastig, en ik denk dat Jonas gewoon een klein iets miste om mij na mijn aanval terug te halen. Hij kon het gat niet dichten en kraakte toen een beetje.”

En hoewel hij verbaasd was dat Vingegaard kraakte, lijkt een fantastisch beeld van net voor zijn aanval wat anders te vertellen. De Sloveen zat toen gewoon te lachen in het wiel.

In het klassement heeft de nieuwe gele trui Pogacar nu tien seconden voorsprong op eerste achtervolger Gaudu, en al 44 op Vingegaard. Die gele trui had de Sloveen naar eigen zeggen niet verwacht: “Het zat niet in mijn hoofd om vandaag geel te veroveren. Maar tegen geel zeg je geen neen. Ik ben blij om hier weer in het geel te kunnen staan.”