Vakbond ACV Puls pleit voor “supermarktenstop” na aankondiging Delhaize

Nu Delhaize heeft aangekondigd dat alle winkels in eigen beheer naar zelfstandige uitbaters zullen gaan, pleit vakbond ACV Puls voor een “supermarktenstop”. “We zijn het enige land in Europa met zo veel supermarkten op zo’n kleine ruimte.”

“Wie werkt in een franchisewinkel, doet dat aan veel slechtere voorwaarden dan wie werkt voor een eigen winkel van de keten. Als ik alleen maar al naar het loon kijk, komt het overeen met maandelijks zo’n 300 euro minder brutoloon voor hetzelfde werk”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. “Er worden constructies opgezet om toch maar in het goedkoopste statuut te kunnen blijven. De lage lonen en hyperflexibiliteit worden op die manier nog verder naar beneden gehaald. De werkgevers klagen dat ze geen personeel meer vinden en toch zetten ze in op een formule waar de werknemers slechter betaald worden? Onbegrijpelijk.”

ACV Puls pleit ervoor om over te stappen naar één statuut voor de ketens, zowel voor de eigen winkels als voor die in franchise. “Het werk van elke kassierster, van elke aanvuller is gewoon hetzelfde, dan is het toch logisch dat men hetzelfde verdient. Gelijk loon voor gelijk werk, is echt geen holle slogan”, luidt het.

Wie bijvoorbeeld vijf filialen van Delhaize zou overnemen, moet volgens de vakbond eigenlijk al in hetzelfde statuur van de supermarktketen blijven. “Maar door vennootschapsconstructies omzeilt men dat en ondergraaft men de sociale zekerheid”, luidt het. “Zo krijg je oneerlijke concurrentie voor de échte kleine zelfstandigen. Ook Colruyt doet het al enige tijd met de winkels van ZEB en Fashion Store. Je houdt bewust de lonen laag en beperkt de inspraak van het personeel. Alles om toch maar een extra euro winst te maken.”

1 supermarkt per 3.000 inwoners

Volgens de vakbond is het ook tijd voor een “supermarktenstop”. “We zijn het enige land in Europa met zo veel supermarkten op zo’n kleine ruimte”, aldus Van Damme. “Per 3.000 inwoners is hier al 1 supermarkt en elke maand komen er nog nieuwe vestigingen bij. Ondernemingen zijn in een hyperconcurrentieel en onstabiel retaillandschap terechtgekomen, waardoor je als werkgever bijna gedwongen wordt om je via sociale dumping en hamburgerjobs te organiseren. De winkelmedewerker betaalt hier een enorme prijs voor. En dat hoeft niet zo te zijn. We kunnen perfect regels maken die het aantal supermarkten per vierkante kilometer beperkt.”