Ultieme tackle van Bayern-verdediger Matthijs de Ligt gaat de wereld rond: “Ga camion vol chocolade voor zijn deur afleveren”

Matthijs de Ligt kon na het gewonnen duel van Bayern München tegen Paris Saint-Germain (2-0) even genieten van ‘zijn’ moment. De Nederlandse verdediger voorkwam met een sliding vlak voor de doellijn een bijna zekere tegentreffer. “Ik wist dat ik nog een kans had de bal te onderscheppen. Ja, mooi dat het lukte.”

De actie was cruciaal voor de Duitsers, die in Parijs al met 1-0 hadden gezegevierd. Maar de uitschakeling van het Franse sterrenelftal was niet zijn verdienste, vervolgde De Ligt. “We hebben sterk verdedigd, maar iedereen heeft goed gespeeld. Ook de middenvelders, de aanvallers en de jongens die er in kwamen. Nu mogen we even genieten, maar daarna moeten we snel weer bij de les zijn. De beslissende fase van het seizoen gaat nu aanbreken.”

Afgelopen weekend was De Ligt ook al belangrijk op de doellijn:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik zal een vrachtwagen vol chocolade voor zijn deur afleveren”, aldus de blunderende doelman Yann Sommer. “Als het daar misgaat, dan ziet deze wedstrijd er heel anders uit.”

Thomas Müller vond dat Bayern over geluk niet te klagen had. “Dat moment van Matthijs was misschien wel beslissend”, zei de aanvaller. “Hij kon nog net ingrijpen na een fout van onze keeper. Doet hij dat niet, dan komen we op achterstand. Niemand weet hoe we daarop dan hadden gereageerd, maar het was voor ons in elk geval een heel stuk moeilijker geworden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

PSG-coach Christophe Galtier sprak van een zware tegenslag. “Mijn spelers zijn teleurgesteld, gefrustreerd en aangeslagen. Dat zal niemand verbazen. Maar ons rest niets anders dan deze nederlaag te accepteren. We kunnen de wedstrijd niet overspelen. Laten we daarom vooruit kijken naar de komende wedstrijden in de Franse competitie en die vooral tot een goed einde brengen.”