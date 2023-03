Gefrustreerde Lewis Hamilton: “Mercedes moet toegeven dat het niet naar mij geluisterd heeft bij het ontwerpen van haar F1-bolide”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is net als de rest van het Mercedes F1 team niet blij met de performance van de W14. De nieuwe F1-bolide van Mercedes is niet competitief genoeg en dat komt volgens Hamilton omdat Mercedes niet naar hem geluisterd heeft.

“Ik heb hen vorig jaar verteld wat de problemen met de wagen waren,” vertelde Hamilton tegenover ‘BBC Sport’. “Ik heb in mijn leven met zoveel wagens gereden, ik weet dan ook wat een wagen nodig heeft, ik weet wat een wagen niet nodig heeft.”

“Volgens mij draait het echt rond verantwoordelijkheid, rond erkenning en zeggen ‘Ja, weet je, we hebben niet naar je geluisterd, de wagen is niet zoals hij hoort te zijn en we hebben werk te verrichten’.”

“We moeten naar de balans doorheen de bochten kijken, we moeten naar de zwakke punten kijken en als team ze oplossen, dat is wat we moeten doen.”

“We zijn nog steeds een meervoudige wereldkampioen, het zit momenteel alleen niet goed. Ze hebben het vorig jaar niet goed gekregen maar dat betekent niet dat we het niet in orde kunnen krijgen terwijl we vooruitgang boeken.”

