Ploegleider legt uit waarom Jonas Vingegaard mondmasker draagt én is ook kritisch voor Tourwinnaar: “Die aanval had niet gemoeten”

Jonas Vingegaard verloor woensdag kostbare tijd op zijn rivaal Tadej Pogacar in Parijs-Nice. De Deen ging zelf in de aanval, maar zag dan de Sloveen wegrijden. “Hij ging over de limiet”, klinkt het bij Jumbo-Visma ploegleider Grischa Niermann.

“Vandaag was niet onze beste dag”, aldus de Duitser bij Cycling Pro Net. “Jonas voelde zich heel goed, maar op het einde ging hij wat over de limiet. Wat hem uiteindelijk zuur opbrak. Dat had hij niet moeten doen. Maar dat is koersen. Op de laatste klim zou het toch allemaal van Jonas afhangen. Op dat moment maakte ik me geen zorgen.”

“Natuurlijk is hij ontgoocheld”, klinkt het. “Misschien had hij niet zelf moeten aanvallen. Maar hij voelde zich goed en wilde het proberen. Maar hij slaagde niet in zijn opzet. We zullen zien voor de rest van de koers. De wedstrijd eindigt pas zondagnamiddag en tot dan geven we niet op. Maar ik denk dat Pogacar in zijn ‘lentevorm’ ongelofelijk goed is. Dat is niet enkel dit jaar het geval, maar dat weten we al van voorgaande jaren. Hij ziet er heel sterk uit.”

© PRESSE SPORTS

Opvallend: Vingegaard is een van de weinige renners die nog een mondmasker draagt voor een koers. Waarom eigenlijk?

“We hebben wat Covid-gevallen in het team. De rest van de wereld ziet het misschien niet meer, maar voor ons is het nog steeds een probleem. We vragen onze renners om weg te blijven van het publiek en de media en waar mogelijk een masker te dragen, want we willen geen zieke renners.”