“Voor zo’n exceptionele sportman willen we iets speciaals doen”: alles over de ‘wondersloffen’ waarmee Mathieu van der Poel het peloton aan diggelen reed

Niet dat Mathieu van der Poel eerst wanhopig rondreed, maar op zijn verzoek werd er per expresse een speciaal pakketje bij hem afgeleverd in deze Tirreno-Adriatico. In de derde etappe bleek dat zijn spiksplinternieuwe wielerschoenen hem als gegoten zitten. Spierwit, zoals MvdP ze het liefst heeft. Met een krankzinnige lead-out sleurde hij Jasper Philipsen als een raket naar de eindstreep.