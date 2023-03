Alison Van Uytvanck geeft in extremis forfait voor Indian Wells

Alison Van Uytvanck (WTA-85) geeft forfait voor het WTA 1.000-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (8,8 miljoen dollar). Dat heeft de Belgische tennisster woensdagavond meegedeeld via Instagram.

De 28-jarige Van Uytvanck kampt met pijn in de onderrug en keert daarom terug naar België. Normaal gezien had ze het in de eerste ronde van het toernooi in Indian Wells moeten opnemen tegen de Amerikaanse Claire Liu (WTA 56).

Van Uytvancks plaats op de tabel wordt nu ingenomen door de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 101).