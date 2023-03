Drugsonderzoek Sky ECC: na twee jaar al meer dan 500 dossiers opgestart tegen bijna 3.000 verdachten

Begin 2021 slaagde de federale gerechtelijke politie erin de encryptiesoftware SKY ECC te kraken, een versleutelde chatdienst die alleen draaide op speciaal daarvoor ingestelde smartphones. De onderzoekers kregen daardoor toegang tot zowat een miljard versleutelde berichten en konden zo volledige drugsnetwerken en alle vertakkingen in beeld brengen. Die doorbraak gaf op 9 maart 2021 aanleiding tot meer dan 200 huiszoekingen en 48 arrestaties.

Twee jaar later wordt uit de berichten nog steeds informatie gehaald die tot nieuwe onderzoeken leidt. Intussen werden exact 526 dossiers geopend tegen 2.961 verdachten. Het arrondissement Antwerpen is veruit de koploper met 351 dossiers tegen 1.789 verdachten. Er werd ook bijna 110 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen.

In 344 individuele zaken werden ook al definitieve vonnissen uitgesproken. Daarnaast zijn er 144 vonnissen die nog niet definitief zijn, omdat er beroep werd aangetekend.

Moeilijke uitleveringen

“De doorbraak in het SKY ECC-dossier op 9 maart 2021 bracht een mokerslag toe aan een tot dan toe ongekend groot netwerk van drugscriminelen. De indrukwekkende resultaten zijn het gevolg van gericht en efficiënt politiewerk, dat ook vandaag nog criminele netwerken blijft ontwrichten”, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

“Politie en Justitie leggen criminele netwerken aan banden aan een hoger tempo dan ooit tevoren”, klinkt het ook bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “We wisten van bij het begin dat dit er zat aan te komen en we hebben daarom voor de nodige versterking gezorgd bij de politie, het parket en de rechtbanken.”

Het blijft wel een uitdaging om kopstukken die zich schuilhouden in het buitenland uitgeleverd te krijgen, zo erkennen de beide ministers. Daarvoor werden wel al uitleveringsverdragen afgesloten, onder andere met de Verenigde Arabische Emiraten.