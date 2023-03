143 Vlaamse gemeenten willen geen extra asielzoekers opvangen

Alle 300 Vlaamse gemeenten kregen van De Standaard de vraag of ze extra asiel­zoekers en vluchtelingen willen opvangen. Van de 189 gemeenten die antwoordden, geven er 143 aan geen bijkomende inspanningen te willen of kunnen doen.

De burgemeesters halen verschillende redenen aan: twee derde stelt dat ze onvoldoende gebouwen hebben die daarvoor geschikt zijn. Velen merken bovendien dat het draagvlak slinkt, ook voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Nog een belangrijke reden om geen extra asielzoekers en vluchtelingen op te vangen, is het personeelstekort. De dossiers wegen zwaar op sociale diensten zoals OCMW’s, die vaak al kampen met onderbezetting. Los van de praktische redenen, vinden sommige gemeenten dat hun taak is volbracht. De federale overheid had meer verantwoordelijkheid moeten nemen, klinkt het ook bij twintig gemeenten.

Een kwart van de gemeenten ziet het wel zitten om extra asielzoekers en vluchtelingen op te vangen. Ze hebben nog plaats of willen een ­inspanning doen om extra plekken te creëren.