Elise Mertens struikelt al over eerste horde op Indian Wells

Met de Australische Storm Hunter gaat Mertens wel nog haar kans in het dubbelspel. Daarin kan ze het WTA 1.000 in de Californische woestijn, na de vier Grand Slams één van de belangrijkste toernooien op de kalender, een derde keer op haar palmares brengen. In 2019 deed ze dat met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, in 2021 met de Taiwanese Hsieh Su-wei.

In het enkelspel komen de andere Belgen donderdag pas in actie. Maryna Zanevska (WTA-78) ontmoet dan de Amerikaanse Lauren Davis (WTA-47) en Alison Van Uytvanck (WTA-85) geeft met Claire Liu (WTA-56) eveneens een Amerikaanse partij. Kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA-84) neemt het tegen de Russische Varvara Gracheva (WTA-66) op.