Niet alleen Gift Orban, ook die andere winteraanwinst bij AA Gent blijkt een schot in de roos. Red Bull Salzburg-huurling Kamil Piatkowski (22), een verdediger met ballen. Met littekens zelfs, sinds hij Buffalo is. En met tatoeages. Die vormen het beginpunt van een verrassende monoloog over dood en leven. “In de week voor de match tegen Genk huilde ik 24 op 7.”