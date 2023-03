Wesley Hoedt (ex-Anderlecht) vormt niet langer een koppel met Nederlandse Emma Heesters

Emma Heesters (27) en Wesley Hoedt (29) zijn niet meer samen, zo laat de zangeres weten op Instagram. Eerder werd al gefluisterd op sociale media dat Hoedt mogelijk is vreemdgegaan.

“Fijne Internationale Vrouwendag”, schrijft Heesters. “Proost op alle sterke vrouwen en mannen! Dat gezegd hebbende, wil ik je ook laten weten dat Wesley en ik geen relatie meer hebben.”

Op diverse kanalen verschenen eerder berichten van de profvoetballer, waarmee beweerd werd dat hij vreemdging. Heesters heeft het daar verder niet over en sluit haar bericht positief af. “Mijn hart is ongelooflijk gebroken, maar ik zal nooit spijt krijgen van de geweldige tijden en ervaringen die we samen hebben gehad. Na regen komt zonneschijn.”

De twee waren sinds 2020 een koppel. De zangeres vraagt verder om haar privacy te respecteren.