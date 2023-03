Red Wolves lijden ook tegen Griekenland nipte nederlaag in kwalificatie voor EK handbal

Bij de rust stonden de Belgen 10-13 in het krijt, maar in de tweede helft kwamen ze enkele keren op voorsprong (17-15, 23-22 en 24-23). Die voorsprong werd in de slotminuten nog uit handen gegeven. Jeroen De Beule was met zeven doelpunten topscorer van de partij en ook Raphael Koters (4), Bartosz Kedziora (4), Jullien Scadel (3), Hamza Hadzic (2), Nick Braun (2), Simon Ooms en Yannick Glorieux scoorden voor de Belgen.

Zondag nemen de Wolves het opnieuw tegen Griekenland op, dan in Chalkida. In beide wedstrijden kan Sébastien Danesi niet ingezet worden. De speler van Wezet is door een administratieve fout niet speelgerechtigd. In de andere wedstrijd in groep 5 won Nederland met 32-27 van Kroatië. Kroatië, Nederland en Griekenland hebben nu alle drie vier punten achter hun naam. Voor het puntloze België wordt kwalificatie bijzonder moeilijk. De top twee en de beste vier derdes plaatsen zich voor het EK, dat van 10 tot 28 januari 2024 in Duitsland wordt gespeeld.