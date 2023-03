EK heel ver weg voor Red Wolves na nederlaag tegen Griekenland

Mathematisch kan het nog, maar de kans dat de Red Wolves in 2024 naar het EK mogen is wel heel erg klein geworden. De broodnodige zege tegen Griekenland kwam er woensdagavond niet.

In vergelijking met het WK in Zweden in januari wijzigde bondscoach Sylla zijn selectie op vijf plaatsen. Serge Spooren (gestopt), Arber Qerimi (werk) en Tom Robyns (geblesseerd) stonden hun plaats af aan Robbe Spooren, Hamza Hadzic en Julien Cadel en Ilyas D’hanis en Joris Gillé werden vervangen door Auguste Boyon en Benjamin Danesi. Sebastien Danesi stond niet op de spelerslijst die door de Belgische Handbalbond doorgegeven werd aan de Europese Handalfederatie en was dus niet spelgerechtigd.

© Serge Minten

Meteen achtervolgen

Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van de Red Wolves. Maar de Grieken hadden een antwoord klaar op de treffer van De Beule. Ze scoorden vijf goals op rij en de Belgen werden meteen in de rol van achtervolger geduwd. Maar het Belgisch collectief stelde tegen een sterk verdedigende Griekse ploeg weinig voor. De Red Wolves moesten het hebben van individuele acties. Dat is op het lijf geschreven van De Beule, die zijn ploeg met vier treffers langszij bracht.

Kedziora en Hadzic namen even het intiatief over maar voorsprong nemen zat er voor de thuisploeg niet in. Daarvoor kwamen de hoekspelers te weinig in het stuk voor en waren de Portugese scheidsrechters bijzonder streng voor de Red Wolves. Spek naar de bek voor de Grieken, die de overtalsituaties omzetten in een 10-13-voorsprong aan de rust.

© Serge Minten

Sturm und drang en vooral meer schwung bij de Belgen in de tweede helft. Acht dolle minuten volstonden om de achterstand van drie doelpunten om te zetten in een voorsprong van twee goals: 17-15. De Red Wolves gelanceerd? Niet dus. De voorsprong werd te gemakkelijk uit handen gegeven en met nog een kwartier te gaan waren de rollen omgekeerd: 17-19. Braun en Kötters tekenden nog voor de 23-22 en de 24-23 maar in moneytime waren de Grieken baas. Twee gemiste strafworpen aan Belgische kant wogen zwaar door.

Nederland wint

In de andere wedstrijd versloeg Nederland verrassend Kroatië met 32-27. Geen goed nieuws voor de Red Wolves, die laatste blijven in de poule. Na 3 speeldagen krijgen we volgende stand: 1. Nederland 4 punten; 2. Kroatië 4 punten; 3. Griekenland 4 punten; 4. België 0 punten.

SCHEIDSRECHTERS: Cacador en Nicolau (Portugal).

BELGIE: Lettens, Hadzic 2, Kötters 4, Braun 2, Colman, Boyon, Vancosen, Kedziora 4, Ooms 1, B. Danesi, Glorieux 1, Vanhove, De Beule 7, Spooren, Cadel 3 en Delpire.

GRIEKENLAND: Kostakidis, Bagios, Boskos 3, Liapis 4, Mylonas, Mallios 3, Michalidis, Passias 3, Toskas 1, Boukovinas 2, Papavasilis 4, Kandylas, Papadionysiou, Arampatzis 2, Papantonopoulos, Savvas 4.