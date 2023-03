VIDEO. Deense speelvogels in Parijs-Nice: Magnus Cort en Mads Pedersen sprinten voor… 68e plaats

Tadej Pogacar ging na een fenomenale triomftocht met alle aandacht lopen in de vierde etappe in Parijs-Nice. Daardoor zouden we bijna vergeten wat Magnus Cort Nielsen en Mads Pedersen uithaalden wanneer zij de aankomst naderden in La Loge des Gardes. De Denen vonden er niet beter op om de sprint met elkaar aan te gaan voor de, jawel, 68e plaats.