“Prins William heeft net 20 Jägerbombs binnen”: ‘mislukte’ beelden in Pools museum gaan viraal

Ze zouden een museumbezoek kunnen koppel aan een quiz: wie is wie? Want alle groten der aarde staan er wel, maar ze herkennen is niet altijd even evident.

In Groot-Brittannië kunnen ze alvast niet om lachen hoe hun toekomstige koning wordt afgebeeld. Sommige bezoekers vermoeden dat ze de pop van Hugh Grant hebben gerecycleerd om er William van te maken. Anderen zeggen op Tiktok dat prins William “net 20 Jägerbombs (een cocktail van Jägermeister en Red Bull, nvdr.) heeft binnen gewerkt” aan zijn gelaatsuitdrukking te zien. Ook prinses Kate ziet er niet bepaald levensecht uit.

© dario photography / Alamy

Voor 50 zloty, zo’n 10 euro, kan je nog meer ‘mislukte’ beelden zien in het Poolse museum. Zoals Elvis Presley, Donald Trump of Hillary Clinton. Of paus Benedictus XVI, “die duidelijk aan de fles heeft gezeten” voor hij poseerde voor zijn wassen beeld.