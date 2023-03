Onrust in Delhaizewinkels kan “nog weken aanhouden”, zegt vakbond

Of u deze week weer in uw vertrouwde Delhaize-supermarkt zult kunnen winkelen, is nog een vraagteken. Nog tot en met het weekend zullen er in de 128 Delhaizes acties plaatsvinden. “Dit kan weken aanslepen”, zegt de vakbond nu al.

In Asse ging de Delhaize langs de Brusselsesteenweg op woensdag weer open. Maar Asse was de uitzondering die de regel bevestigde: in de meeste supermarkten ging het personeel niet aan de slag. En hoe lang de acties nog zullen duren, is onduidelijk. “Dit is geen rationele beslissing waar lang over is nagedacht. Dit is een emotionele actie van het personeel”, zegt Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke bij ACV. “Morgen zitten we opnieuw samen met de militanten en dan zal er meer duidelijkheid komen over eventuele verdere acties.” De vakbond sluit niet uit dat er nog weken of zelfs maanden acties zullen volgen. “Dinsdag zitten we opnieuw samen met Delhaize tijdens een ondernemingsraad. Daar kunnen we hooguit vragen stellen, zoals wat er zal gebeuren met de winkels die geen overnemer vinden. Maar we zouden liever met Delhaize aan de onderhandelingstafel gaan zitten, want nu worden we gewoon voor voldongen feiten gezet.”

Ondanks de sociale onrust blijft Delhaize bij haar dure belofte: alle werknemers die mee overgenomen worden, kunnen aan dezelfde voorwaarden blijven werken via de ‘cao 32bis’. Waarover gaat het dan precies? Werknemers bij een zelfstandige winkel werken onder het zogenaamd paritair comité 202.01. Terwijl werknemers bij een Delhaize onder paritair comité 201 werken. “En dat maakt wel degelijk verschil”, zegt Els Vanderhaegen van Securex. “Het is historisch zo gegroeid dat er voor grote winkelketens een andere regeling geldt dan voor de kleine zelfstandige voedingswinkels.”

En die verschillen zijn voelbaar. Zo werken personeelsleden bij een franchise standaard 36,5 uur per week, terwijl dat bij Delhaize maar 35 uur is. Bij een franchise mogen die uren ook over zes dagen verspreid zijn in plaats van vijf dagen. Ook de minimumlonen en barema’s liggen bij een franchisezaak lager. “En in coronatijd lagen de premies anders. Een vaste medewerker van Delhaize had al snel recht op een premie tussen 200 en 500 euro, iemand bij een franchise kreeg maar tussen 75 en 300 euro.”

“Niet dramatiseren”

Maar arbeidsmarktexpert Jan Denys wil de situatie ook niet te veel dramatiseren. “Het gaat hier niet om een collectief ontslag en daar moeten we blij om zijn. Het is zeldzaam dat een bedrijf niet voor de grote herstructurering kiest met veel ontslagen, maar wel voor een nieuw businessmodel. Er wordt aan de personeelsleden ook veel beloofd. Zal een kassierster wat flexibeler moeten zijn? Misschien zal ze ook wat rekken moeten aanvullen, maar is dat zo erg? We zullen moeten afwachten hoe het uitdraait, maar we mogen niet zo panikeren.”

Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) trekt het dossier wel naar zich toe en wil met Delhaize op korte termijn samenzitten. Zijn Vlaamse evenknie Jo Brouns (CD&V) neemt een afwachtende houding. “Als alles loopt zoals Delhaize nu uittekent, zien wij nog geen reden om in te grijpen. We gaan het dus nauwlettend in de gaten houden”, klinkt het.