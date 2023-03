VIDEO. Dieven proberen tevergeefs in te breken in Hasseltse nachtwinkel: “En dat op klaarlichte dag”

Drie mannen hebben woensdagochtend proberen inbreken in De Nachtwinkel op de Maastrichtersteenweg in Hasselt. Ze geraakten niet binnen, maar werden wel gefilmd door een bewakingscamera. “Wie doet dat nu? En dan nog wel op klaarlichte dag?”, vraagt uitbater Zain zich af.

Zain had woensdagochtend nog tot 3 à 4 uur in de nachtwinkel gestaan, en was daarna boven gaan bijslapen. “Maar rond 7.24 uur werd ik wakker van een luide klap”, vertelt hij. “Ik controleerde via mijn smartphone de bewakingscamera onder, en zag dat er een zwarte Mercedes Vito met Nederlandse nummerplaat voor de deur stond. Drie mannen probeerden met een soort koevoet de deur open te breken.”

“Toen ik het beeld ‘refreshte’, zag ik plots de inbrekers niet meer. Eerst dacht ik nog dat ze al binnen waren geraakt. Dat was een heel eng moment. ‘Hoe ga ik me nu verdedigen’, was het eerste wat ik dacht. Ik heb meteen de politie gebeld, die binnen de twee minuten hier was. Toen pas bleek dat de mannen al waren weggevlucht. Vermoedelijk zijn ze gaan lopen toen de buren hun rolluiken omhoog deden.”

Op de camerabeelden is te zien hoe één inbreker met een grote koevoet de deur probeert te forceren, terwijl zijn twee kompanen op de uitkijk staan. — © rr

Camerabeelden

Op de camerabeelden is te zien hoe een Mercedes Vito zich voor de nachtwinkel parkeert. Twee mannen blijven daarna op de uitkijk staan terwijl een derde met een soort grote koevoet de deur probeert open te breken. Dat lukt uiteindelijk niet, waarop het trio weer wegrijdt met de bestelwagen. “Ik heb de camerabeelden doorgegeven aan de politie LRH. Ik hoop dat ze de mannen snel vinden”, zegt Zain. “De politie heeft me ook gevraagd of ik vijanden had, maar die heb ik niet. Ik heb alleen maar vaste klanten. En iedereen kent iedereen hier. Ik kan de mannen ook niet herkennen op de camerabeelden.”

Zain vraagt zich af wat de daders bezield heeft. “Wie doet nu zoiets? En dan nog wel op klaarlichte dag, langs de Maastrichtersteenweg? Ik had het licht in de gang bovendien laten branden, en mijn auto stond nog voor de deur. En toch proberen ze in te breken?”

Overval

Het is ten slotte niet de eerste keer dat de uitbater ongenode gasten over de vloer krijgt. “In december 2021 heeft iemand mij met een mes proberen overvallen. Maar ik zag toen meteen dat hij een amateur was en heb hem weggejaagd. Sindsdien heb ik wel volop geïnvesteerd in extra beveiliging, zoals bewakingscamera’s en alarmsystemen. Dus als de drie inbrekers woensdagochtend waren binnengeraakt, was het stil alarm sowieso afgegaan en de politie meteen verwittigd.” siol