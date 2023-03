Achtste finales op WK driebanden is eindstation voor titelverdediger Frédéric Caudron en Eddy Leppens

Frédéric Caudron (PBA-3) zal zijn wereldtitel driebanden bij de Professional Billiards Association niet verlengen. In de achtste finales werd de 55-jarige Henegouwer woensdag in het Zuid-Koreaanse Goyang met 3-1 uitgeschakeld door thuisspeler Cho Jae-ho (PBA-1).

De 32-jarige Cho had zich ondanks twee nederlagen in de groepsfase met de hakken over de sloot geplaatst voor de achtste finales, maar vond daarin wel zijn vorm terug. Aan een gemiddelde van 2,400 caramboles per beurt tikte hij Caudron met 15-12, 3-15, 15-14 en 15-4 weg. Met 2,111 gemiddeld deed Caudron het nochtans ook lang niet onaardig.

Voor Eddy Leppens (UMB-10) betekenden de achtste finales evneens het eindstation. Hij moest met 3-2 nipt zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Antonio Montes (PBA-29). De setstanden waren 6-15, 15-6, 15-12, 12-15 en 15-13. Montes eindigde met een gemiddelde van 1,537, Leppens moest daar met 1,525 nauwelijks voor onderdoen.

In de groepsfase hadden Caudron en Leppens nog al hun wedstrijden gewonnen. Ze plaatsten zich zo als eerste en vierde reekshoofd op de hoofdtabel.