OVERZICHT. Ook deze coaches kregen al heel snel hun C4

KRC Genk: Emilio Ferrera (15 wedstrijden)

In februari 2014 werd hij nog aangesteld als trainer in Genk, maar overtuigen kon Ferrera nooit. Wanneer hij het volgende seizoen op de openingsspeeldag verloor van KV Mechelen, betekende dat meteen zijn ontslag.

STVV: Bartolomé Marquez (2 wedstrijden)

Het verhaal van ‘Tintin’ in Sint-Truiden duurde niet lang. In de zomer van 2017 werd hij aangesteld, twee wedstrijden later lag de Spanjaard al buiten.

RSC Anderlecht: Felice Mazzu (22 wedstrijden)

Hij begon nog best goed, maar al snel ging het bergaf voor Mazzu in Anderlecht. Op 23 oktober vorig jaar werd hij ontslagen, mede door hevig protest van de fans.

Standard: Slavoljub Muslin (9 wedstrijden)

In de zomer van 2015 nam Muslin het roer over in Luik, maar lang hield hij het niet vol. Nog in augustus stuurde Standard de Serviër weer weg.

AA Gent: Laszlo Bölöni (3 wedstrijden)

Het tweede snelste trainersontslag uit de Jupiler Pro League. Laszlo Bölöni vloog al na 25 dagen buiten in Gent. Enkel Eziolino Capuano (KAS Eupen) deed nog slechter, met 19 dagen in 2010.

Engels wereldrecord

Parker en Bölöni deden een aardige poging, maar het snelste ontslag ter wereld staat nog op de naam van Leroy Rosenior. Hij werd bij Torquay United al ontslagen na tien minuten. De Britse club werd op dezelfde dag overgenomen door nieuwe eigenaars, die een nieuwe trainer wilden.