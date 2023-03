Kern bijeen om asielknoop (definitief) te ontwarren

Volgens de ene bron gaat de vergadering tot de finish, volgens een andere is er slechts 50 procent kans op slagen en komt er vrijdag een nieuwe ronde. Alvast premier De Croo (Open Vld) wil het dossier uit de weg, hij nam het onderwerp mee in de bilaterale besprekingen met zijn topministers. Het kernkabinet van vanavond gaat uitsluitend over asiel. Van een eventuele koppeling aan de aanslepende pensioendiscussie lijkt geen sprake. De wat alarmistische signalen vanuit de PS leken vandaag overgewaaid.

Alle puzzelstukken liggen op tafel, de voorwaarde om te beslissen lijkt vervuld. De regeringspartijen Groen, Ecolo en PS wilden pas bewegen wanneer de tentjes aan het Klein Kasteeltje – waar de asielaanvragen ingediend moeten worden – opgeruimd waren. In de loop van de namiddag maakte de burgemeester van Molenbeek, Cathérine Moureaux (PS), de balans op. Zowat 170 mensen werden uit het tentenkamp geëvacueerd, ook een groep van vijftig achterblijvers kreeg onderdak. De burgemeester gaf de politie de opdracht om een heropbouw van het kamp te verhinderen.

De Kern bespreekt een rist voorstellen die slaan en zalven, waarbij in de eerste plaats de opvang wordt ontlast. De vrijgekomen plaatsen moeten een oplossing bieden voor de honderden asielzoekers die nog geen opvang kregen en voor de asielzoekers die de komende maanden naar België komen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) wil voortaan alleen asielzoekers die een procedure hebben lopen in de opvang dulden. Wie een statuut kreeg of definitief werd geweigerd, moet vertrekken. Een vernieuwde aanvraag of een aanvraag voor regularisatie geeft dan niet langer recht op een plek.

De Moor wil verder het aanklampende terugkeerbeleid wettelijk verankeren, omdat het zowel de overheid als de afgewezen asielzoekers rechtszekerheid geeft. Het ­impliceert dat, wanneer alle procedures zijn nageleefd, de betrokkenen onherroepelijk het land uitgezet worden. Verdere details wil het kabinet niet prijsgeven omdat ze nog het voorwerp van onderhandelingen zijn. Het recht op gezinshereniging moet afgestemd worden op het ­beleid van onze buurlanden, vindt De Moor, wat neerkomt op een ­verstrenging.

Regularisatie

Behalve van verstrengen is er ook sprake van versoepelen. Asielzoekers die meer dan drie jaar in de opvang zitten, zouden naast hun procedure ook een aanvraag tot humanitaire regularisatie (het zogeheten 9bis) kunnen indienen, als ze aan de voorwaarden voldoen. Het gaat om een uitzonderlijke procedure waarbij de staatssecretaris op basis van een advies van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) discretionair beslist.

Hierbij is sprake van een duizendtal mogelijke regularisaties. Een aantal onder hen heeft al zo’n procedure lopen. De Moor wil weten waarom hun dossiers zo lang aanslepen. Aan DVZ zal worden gevraagd om die gevallen prioritair te bekijken. Daarbij wordt opgemerkt dat het niet om een automatische goedkeuring gaat, dossiers kunnen ook worden geweigerd. Van een algemene regularisatie is geen sprake.

Op tafel ligt ook het voorstel waarbij steden en gemeenten financieel gesteund worden als ze bijkomende lokale opvanginitiatieven (LOI’s) creëren. Slechts weinig gemeenten gingen op het eerste aanbod in, dat wordt nu verlengd. De Kern bekijkt tenslotte het terrein waar De Moor de door Europa betaalde wooncontainers wil plaatsen. Die bieden onderdak aan 700 asielzoekers. Deze oplossing kost al snel enkele maanden tijd, waarbij Vlaanderen een omgevingsvergunning moet afleveren.

Van een verplicht spreidingsplan is geen sprake. Ook het voorstel van Ecolo om asielzoekers die langer dan zes maanden in een asielcentrum verblijven een gelijkaardig statuut te geven als de Oekraïners, waardoor ze met geld van het OCMW zelf hun leven kunnen opbouwen, haalde de eindmeet niet.