Maria Bosmans uit Sint-Truiden is een van de engelen/vrijwilligers in haar parochie. “We proberen gewoon goed te doen.” — © Karel Hemerijckx

Hasselt/Sint-Truiden

Gezocht in het bisdom Hasselt: engelen met een hart van goud. Het gaat niet om hemelse wezens, wel om vrijwilligers die willen helpen in de parochies, want ook daar kloppen steeds meer mensen aan die in nood zijn.