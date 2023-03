Tim Wellens na nieuwe demonstratie van Tadej Pogacar: “We beginnen het normaal te vinden, wat eigenlijk niet goed is hè”

Tadej Pogacar is the boss. Op La Loge des Gardes had hij bergop amper twee en een halve kilometer nodig om een achterstand van elf seconden in de stand om te keren in een voorsprong van 44 tellen op Vingegaard. De toeschouwers maakten bovendien een heel zeldzaam fenomeen mee: de Tourwinnaar die op zijn terrein zichzelf opblies. “Het verraste me wel, ook al omdat hij voordien nog aanviel”, zei Pogacar, zelf tweevoudig ex-Tourwinnaar.