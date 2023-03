Zondag staat KRC Genk – Union op de kalender. Eén tegen twee. Wie dat enkele jaren geleden had voorspeld, was gek verklaard. De opmars van de club uit het Dudenpark wekt herinneringen op aan die van Racing na de laatste promotie in 1996. Nostalgie en moderne tijden verenigd in huisanalist en ex-Genkie Marc Hendrikx.