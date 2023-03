Voor 8.644 euro aan boetes opgesteld bij verkeerscontrole in Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft woensdag een verkeerscontrole gedaan. In totaal werd voor 8.644 euro aan boetes opgesteld, onder meer voor een foutieve ladingzekering, verlopen keuring en technische gebreken. Twee bestuurders kregen een pv omdat ze hun gsm gebruikten. Een autobestuurder kreeg dan weer een pv omdat hij een rijverbod had tot mei 2024 en zijn rijbewijs niet had binnengebracht. siol