Maaseikse Kelly Poukens zingt voor België op Koningin Elisabethwedstrijd

Kelly Poukens uit Maaseik zal België vertegenwoordigen in de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat is een van de meest belangrijke wedstrijden in de klassieke muziek. De 31-jarige operazangeres werd uit meer dan 400 kandidaten gekozen en is één van de vier Belgische deelnemers. De wedstrijd start op 21 mei en Kelly Poukens weet heel goed hoe ze het gaat aanpakken. Maar vandaag was het toch vooral genieten nu ze het nieuws van haar selectie met de buitenwereld mocht delen.