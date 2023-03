Slechts helft van bussen en trams van De Lijn rijdt vrijdag uit

In de provincie Antwerpen zou 51 procent van de ritten uitgevoerd worden, in West-Vlaanderen 54 procent en in Limburg 56 procent. In Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen ligt het aantal uitgevoerde ritten iets hoger, met respectievelijk 62 en 64 procent.

De Lijn zal er naar eigen zeggen “alles aan doen om accurate reizigersinformatie te geven via de routeplanner in de app en op de website”.