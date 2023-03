Franse anesthesist verdacht van vergiftiging van 26 patiënten

Een Franse anesthesist die zijn onschuld staande houdt, is woensdag in verdenking gesteld van twee nieuwe vergiftigingen van patiënten, zo is van de procureur vernomen. Daarmee wordt hij in totaal van 26 gevallen van vergiftiging verdacht. Hij is “voor twee bijkomende gevallen in verdenking gesteld”, waarvan één dodelijk, zei Etienne Manteaux op een persbriefing.

Frédéric Péchier (51) zou in twee privéklinieken in Besançon, in het oosten van Frankrijk, infuuszakjes van patiënten verontreinigd hebben om een hartstilstand uit te lokken, zodat hij zijn reanimatietalenten kon tonen en collega’s van het ziekenhuis met wie hij overhoop lag, in diskrediet kon brengen. Verscheidene patiënten in dit dossier lieten het leven, vermoedelijk door vergiftiging.

De zaak barstte los toen een collega-anesthesist alarm sloeg na drie onverklaarbare gevallen van hartstilstand bij patiënten van hem die op de operatietafel lagen. De infuuszakjes werden in beslag genomen en analyses brachten doses potassium aan het licht “die honderd keer hoger waren dan normaal”. Het Franse gerecht stelde Péchier in maart 2017 in verdenking wegens vergiftiging.