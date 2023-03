Adnan Januzaj gaat bij Basaksehir op zoek naar matchritme: “Ik hoop zo in beeld te komen bij de nieuwe bondscoach”

In Andalusië kwam Adnan Januzaj uiteindelijk niet verder dan 47 minuten in La Liga. Het Turkse Basaksehir bood de ex-speler van onder meer Manchester United, Borussia Dortmund en Real Sociedad een hulplijn: “Ik ben blij met mijn overgang. Ik ben er nog niet lang maar ik werd er heel goed opgevangen en hoop nu vooral zo veel als mogelijk matchen te spelen. Het vooruitzicht op wedstrijdminuten en de coach hebben me overtuigd. Ik wil nu vooral zoveel mogelijk spelen en iedereen tonen wat ik kan.”

Voorlopig kwam Januzaj nog maar één keer in actie bij Basaksehir. Enkele dagen nadat hij tekende in Istanbul werd Turkije immers getroffen door een zware aardbeving en werd de Turkse voetbalcompetitie tijdelijk stilgelegd: “Vorig weekend vierde ik mijn debuut. Het niveau in Turkije is hoog, ik was echt onder de indruk. Het is nooit makkelijk, dat weet ik heel goed. Ik speelde in Engeland, Duitsland en Spanje. Het niveau ligt overal hoog maar ik ben blij dat ik er nu ben. Ik wil matchen spelen en het team helpen.”

“Natuurlijk hoop ik zo in beeld te komen bij de nieuwe bondscoach maar in de eerste plaats wil ik me nu bewijzen bij Basaksehir. Ik ken AA Gent niet echt maar ik weet ook wel dat er in Europa geen makkelijke matchen bestaan. We zullen de juiste mentaliteit moeten tonen zodat we met een zege naar Turkije kunnen terugkeren. Mijn familie zal morgen trouwens in het stadion zijn. Brussel is hier vlakbij dus dat is wel fijn.” Januzaj was mooi op tijd in de Ghelamco Arena voor de training van Basaksehir maar moest toch nog even wachten om de Gentse grasmat te betreden. Hij vergat immers zijn voetbalschoenen in het spelershotel...

Basaksehir wordt sinds augustus 2020 gecoacht door Turks ex-international Emre Belözoglu. De voormalige middenvelder van o.a. Galatasaray en Inter wil op bezoek bij AA Gent alvast een goede uitgangspositie veroveren: “Het menselijke leven is belangrijker dan voetbal maar we zijn profs.”

“Het zal niet makkelijk worden want ons land heeft veel pijn geleden en dan moet je je zelf motiveren, dat is niet altijd makkelijk. Zeker na die aardbeving. We mogen vooral niet vergeten dat dit duel in twee wedstrijden afgewerkt wordt. Dit wordt een partij op het scherpst van de snee en we hopen op een goed resultaat. Maar vergeet vooral niet dat er nog een tweede duel volgt.”

Strijden voor de Turkse coëfficiënt”

“We zijn momenteel nog op drie fronten actief en we willen zoveel mogelijk fans een glimlach bezorgen. Het is ook belangrijk voor het Turkse voetbal dat we punten winnen en zo onze coëfficiënt opkrikken. We willen dus ook ons land op dat vlak helpen. Het zou mooi zijn als er nog meer Turkse clubs op Europees niveau actief zullen zijn”, aldus Emre die ook nog even terugkwam op de overgang van Januzaj: “Adnan koos voor Turkije en misschien verraste dat veel mensen maar het is een mooie uitdaging. Er zijn niet toevallig ook nog drie Turkse teams actief in Europa.”

Met Lucas Biglia, Ahmed Touba, Stefano Okaka en Adnan Januzaj telt de selectie van Basaksehir heel wat oude bekenden voor de Belgische voetbalfans. Toch wilde Emre niet teveel uitweiden over zijn type elftal. Anderzijds bevestigde hij wel dat wereldster Mesut Ôzil zeker niet in actie komt: “Mesut is helaas niet bij ons want hij herstelt van een rugoperatie maar helaas herviel hij even later in zijn blessure. Hij moet daarom opnieuw behandeld worden. Dit is een moeilijke situatie voor hem.”