De liefde voor de fiets blijft groot: voormalige spurtbom André Greipel duikt het veld in (en bedwingt de balkjes zonder problemen)

André Greipel is al even geen actief professioneel wielrenner meer, maar de intussen 40-jarige Duitser blijft wel duchtig met de fiets rondrijden om zijn conditie te onderhouden. Afgelopen weekend deed hij dat eens niet op de weg, maar wel in het veld tijdens de NRW Cross Cup in Keulen. Op de beelden is te zien dat dat tamelijk vlot verliep voor de ‘Gorilla’.