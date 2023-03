Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne pleit voor TikTok-verbod voor ambtenaren

TikTok is eigendom van het Chinese ByteDance, en ligt onder vuur sinds het technologiebedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. Steeds meer regeringen en parlementen verbieden TikTok op de werktelefoons en andere zakelijke toestellen van hun personeel, uit angst voor datadiefstal en spionage.

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt het advies van de Staatsveiligheid en het Centrum voor Cybersecurity over TikTok in elk geval duidelijk dat de app maar beter verwijderd wordt van alle smartphones die professioneel gebruikt worden bij de overheid.

Dat advies zal volgens Van Quickenborne besproken worden in het strategisch comité inlichtingen en veiligheid, waarna het wordt overgemaakt aan de Nationale Veiligheidsraad. “Mijn voorstel is alleszins om dit advies te volgen en te komen tot een richtlijn voor alle federale overheidsdiensten”, klonk het. De minister wil niet ingrijpen op wat ambtenaren of anderen al dan niet op hun privétoestel doen. “Dat is niet aan de overheid, maar we zullen de bevolking wel blijven waarschuwen voor de risico’s.”

Kamerlid Michael Freilich (N-VA), die al langer aandringt op een dergelijke maatregel, is “blij dat de minister eindelijk de ernst van de zaak inziet en deze stap onderneemt”. Volgens Freilich moet de overheid zelfs nog verder gaan: hij vraagt om een zwarte lijst aan te leggen met hoogrisicoleveranciers die een bedreiging kunnen vormen voor cyberveiligheid.