Belgian Cats loten stevige groepsfase op EK basketbal, een stek op Olympische Spelen van Parijs 2024 vormt grote uitdaging

De EK-loting in de Sloveense hoofdstad Ljubljana bracht voor de Belgian Cats een stevige groep. De Cats, nummer 7 van de wereld, zitten in poule B met Italië (FIBA 14), Tsjechië (FIBA 23) en Israël (FIBA 49). De Cats moeten in het Israëlische Tel Aviv in de top-5 eindigen om zich te plaatsen voor het olympisch kwalificatietoernooi in februari 2024, de top-6 volstaat als Frankrijk bij de eerste vijf zit. Het EK gaat door van 15 tot 25 juni, een stek op de Olympische Spelen van Parijs 2024 vormt de grote uitdaging van Emma Meesseman en haar ploegmaats.

Voor de Belgian Cats is het de vierde opeenvolgende Eurobasket. In 2017 en 2021 veroverden ze de bronzen medaille. In 2019 werden ze vijfde. Met een 5 op 6 in de EK-kwalificatieronde plaatsten Emma Meesseman en haar ploegmaats zich door de grote poort voor het komende EK. Op dat EK worden ze door de specialisten getipt als medaillekandidaat. “Ons eerste doel is een stek op olympisch kwalificatietoernooi,” gaf de steeds bescheiden Emma Meesseman mee.

De loting voor het EK is voor de selectie van bondscoach Rachid Méziane stevig, maar niet loodzwaar. Italië is niet meer de grootmacht van weleer, Tsjechië is teruggezakt op de wereldranking en Israël is, ondanks dat het in Tel Aviv speelt, het zwakke “broertje” van de groep.

Van de vier poules van vier zijn de groepswinnaars rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen een barragematch voor een stek bij de laatste acht. Wie laatste eindigt in de groep is uitgeschakeld. De Belgian Cats werken de eerste ronde wel in Israël/Tel Aviv af. Bij kwalificatie wordt de rustdag een reisdag naar Slovenië. De eindfase van het EK wordt immers in Ljubljana afgewerkt. De twee poules, met favoriet Frankrijk in poule C en Europees kampioen Servië in poule D, in Slovenië genieten dus van een licht voordeel.

“Italië is de sterkste tegenstander”

De Belgian Cats openen het EK tegen Israël, dan volgt Tsjechië en de laatste groepswedstrijd is tegen Italië. “Italië is de sterkste tegenstander. We moeten echter uitgang van de eigen kracht en op zoek gaan naar groepswinst. Bij kwalificatie moeten we inderdaad reizen van Israël naar Slovenië. Daar hebben we ook ervaring mee en we moeten ons daar niet druk over maken. Maar eerst die poulefase succesvol afwerken,” aldus nog general manager Koen Umans van de Belgian Cats.

De Belgian Cats willen zich dus kwalificeren voor een tweede Olympische Spelen (Parijs 2024). De eerste horde en groepsfase van het EK mag dus geen probleem vormen. Met toppers als Emma Meesseman en Julie Allemand die passen voor een campagne in de WNBA en zich volledig focussen op het EK mogen de Belgian Cats een derde medaille op een EK dus ambiëren. Met eremetaal zich kwalificeren voor het olympisch kwalificatietoernooi in februari 2024 moet dus voor de hongerige Cats de insteek zijn. De voorbereiding begint op 1 mei en naast twee internationale toernooien in Servië en Spanje zijn er waarschijnlijk ook vier oefeninterlands in België met de uitwuifwedstrijd op 10 juni.

Poule A: Montenegro, Letland; Spanje, Griekenland

Poule B: België, Italië, Tsjechië, Israël

Poule C: Duitsland, Groot-Brittannië, Slovenië, Frankrijk

Poule D: Turkije, Slovakije, Hongarije, Servië