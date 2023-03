GETEST. Deze unieke escaperoom kan je met twee spelen: “Is er iemand claustrofobisch?”

Wie met z’n tweeën een doorsnee escaperoom wil spelen, komt tijdens het spel al snel handen, ogen en oren te kort. LOCk US in Sint-Truiden zag een gat in de escaperoommarkt en blies leven in R.I.P.: een kamer uitsluitend voor clevere duo’s zonder angst … en claustrofobie. Journalist Eva deed de test.

Wie?

Sam Fredrix (18) uit Maasmechelen is mijn ervaren teamgenoot vandaag. Escaperooms zijn Sams tweede thuis: hij speelde er al een tiental en stak zelf al enkele escaperooms voor kinderen in elkaar.

Wat?

Escaperoom R.I.P. sleurt je mee in het verhaal van professor Kempeneers, een genie dat net voor zijn dood op het punt stond een medicijn te ontdekken om doden opnieuw tot leven te wekken. Tijdens het spel word je anderhalf uur lang opgesloten in de kloostercrypte waar zijn lichaam rust. Samen met je teamgenoot moet je de geheimen van zijn onderzoek zien te ontrafelen om uiteindelijk zijn levenswerk te vervolledigen. Alleen door het medicijn te finaliseren, kan je de graftombe levend verlaten.

We worden geblinddoekt en gezegend voor we de escaperoom in worden geleid. — © Karel Hemerijckx

Ervaring?

“Kennen jullie de tien geboden?”, vraagt een monnik nadat hij ons tot aan de ingang van de crypte heeft gebracht. Sam en ik werpen elkaar een schuldige blik toe. De tien geboden blijken de spelregels te zijn en achter de habijt schuilt Robby Brans, het brein achter R.I.P.. Monnik Robby geeft ons nog wat gouden tips mee voordat hij ons blinddoekt, zegent en ons in de grafkelder aan ons lot overlaat.

Het duurt even voor we de eerste puzzel op het spoor zijn. Sam scant de kamer op cijfercodes en hangsloten, terwijl ik voorzichtig aan de kastjes voel. Al snel beseffen we dat we het traditionele beeld van een escaperoom moeten begraven en meer onorthodoxe gedachtegangen moeten inslaan. Om de raadsels op te lossen, moeten we ál onze zintuigen gebruiken. De sobere gregoriaanse koormuziek die als een slecht omen de kamer vult, wordt even ingewisseld voor euforisch engelengezang: we krijgen een tip van Robby.

De escaperoom bevat geen enkele cijfercode of hangslot. — © Karel Hemerijckx

Na een stroeve start begint Sam in zijn element te komen. Hij inspecteert en experimenteert zoals ook professor Kempeneers dat gedaan zou hebben. Terwijl Sam dapper en vastberaden stappen in het ongewisse zet, spring ik van elk geluid en elke beweging in de kamer een halve meter de lucht in. Niet meteen praktisch gezien de nauwe grafkelder waarin we ons bevinden.

Ondertussen begint de tijd te dringen. De laatste puzzels vergen een sterke en gecoördineerde samenwerking, waarvoor ik mijn angst even aan de kant moet schuiven. Dat werpt zijn vruchten af, want na 54 minuten zwaait de deur van de escaperoom open en komen we weer in de gewone wereld terecht. Een raar gevoel als je net bent ondergedompeld in het decor van een levensechte graftombe. Sam is laaiend enthousiast over de ervaring: “Waarschijnlijk een van de mooiste en meest ingenieuze kamers die ik al gespeeld heb.” Tijdens de nabespreking hangt hij vol admiratie aan de lippen van Robby die ons uitlegt hoe hij de kamer in elkaar stak.

Tijdens het spel word je opgesloten in de graftombe waar het lichaam van professor Kempeneers rust. — © Karel Hemerijckx

Praktisch

Voor wie?

Voor onbevreesde duo’s die out of the box durven denken. Niet geschikt voor mensen met claustrofobie.

Prijs?

Vaste prijs van 80 euro per spel.

Adres?

Stapelstraat 45 bus 19 (Galerij Astrid) in Sint-Truiden

Reserveren kan via www.lockus.be/reserveren of telefonisch op het nummer 0499/20.33.43