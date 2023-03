Wout van Aert blikt tevreden terug op derde rit Tirreno-Adriatico: “We hebben het geprobeerd”

Van Aert liet dinsdag de sprint aan zich voorbijgaan, woensdagochtend liet hij nog niet in zijn kaarten kijken. “Ik doe misschien wel mee als de koers of de finale hard genoeg is”, vertelde hij in Follonica, “maar in principe is zo’n massasprint niet mijn favoriete bezigheid.”

Op weg naar Foligno maakten Van Aert en zijn teammaats gebruik van de wind om het peloton in stukken te breken. “Dat plan ging ik vanmorgen natuurlijk niet uit de doeken doen”, lachte hij na afloop aan de teambus. “Ik denk dat we toch wel heel wat jongens in het peloton verrast hebben. We zagen deze sectie in het roadbook en besloten om er vol voor te gaan. Jammer genoeg werd er uiteindelijk geen enkele klassementsrenner gelost, maar het was het proberen waard.”

“Ik ben tevreden over mijn gevoel, zeker na deze etappe waarin we op het einde echt hebben gekoerst. Ik vind het altijd plezant om zo’n waaier uit te proberen, dat motiveert me. Het eerste doel was om onze klassementsrenners wat tijd te laten winnen. Toen het peloton terugkwam, had ik al veel energie verspeeld. Toch wilde ik het proberen in de sprint, je weet nooit, maar voor die ene keer dat ik eens in het wiel van Fabio Jakobsen zat, bleek hij nogal ver te zitten. Ik deed wat ik kon, maar meer zat er niet in.”

Donderdag wacht Van Aert een nieuwe kans in de vierde etappe. “Dat wordt een mooie rit en hopelijk heb ik goede benen. Het is een finish die me beter moet liggen en waar ik zeker kansen heb.”