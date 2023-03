Volledige line-up bekend: ook Conner Rousseau trekt zijn konijnenpak weer aan voor ‘The Masked Singer’ in Sportpaleis

De volledige line-up van The Masked Singer in Concert, op zaterdag 15 april in het Antwerpse Sportpaleis, is compleet. Zestien deelnemers uit alle voorbije seizoenen kruipen er opnieuw in hun kostuum.

Op de party, die in goede banen wordt geleid door host Jens Dendoncker, komen ontmaskerde kandidaten én deelnemers die nog steeds in de running zijn langs. De komst van Wolf (Kevin Janssens), Miss Poes (Camille Dhont), Koningin (Sandra Kim) en Ridder (Loredana) uit de vorige seizoenen en Skiwi (Herman Verbruggen), Leeuw, Hippo en Foxy Lady uit het huidige seizoen was al bevestigd. Daar komen nu ook Duiker (Giovanni Kemper), Konijn (Conner Rousseau), Vlinder (Anouk Matton), Tovenaar, Raaf, Minotaurus, Mummie en Champignon bij.

Naast de optredens en duetten worden de aanwezigen ook getrakteerd op nooit eerder vrijgegeven tips. Want in het Sportpaleis gaat de zoektocht verder. Op dat moment blijven er nog vier deelnemers over. Twee weken voor de finale van The Masked Singer kan er cruciale info vrijgegeven worden. Tickets voor de shows zijn verkrijgbaar via vtm.be.