Tien ongevallen met ziekenwagens gebeurd in drie jaar tijd in Limburg

In november 2020 gebeurde op het kruispunt van de Luikersteenweg en de Gouverneur Roppesingel in Hasselt nog een zwaar ongeval met een ambulance. Vier personen raakten gewond, waaronder een covidpatiënt in de ziekenwagen. — © Tom Palmaers

In heel Vlaanderen waren er van 2018 tot en met 2021 75 ongevallen met gewonden waar een ziekenwagen bij betrokken was. In Limburg ging het om tien ongevallen, het minste van alle Vlaamse provincies. Zeven van die ongelukken gebeurden buiten de bebouwde kom, drie binnen de bebouwde kom. Vooral kruispunten bleken in onze provincie gevaarlijk: liefst negen letselongevallen waren op een kruispunt. Opvallend genoeg waren er in Vlaanderen tussen 2018 en 2021 geen ongelukken met brandweervoertuigen.

LEES OOK. Een persoon kritiek na zwaar ongeval met ambulance en auto in hartje Hasselt

Reddingsstrook

Sinds 1 oktober 2020 is het in ons land verplicht om een reddingsstrook te vormen op alle wegen met minstens twee rijstroken. In het geval van filevorming moeten bestuurders uit voorzorg uitwijken om plaats vrij te houden voor de hulpdiensten. De voertuigen op de linkerrijstrook rijden zo veel mogelijk naar links, de rest zo veel mogelijk naar rechts. Uit onderzoek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijkt dat een derde van de chauffeurs twee jaar na de invoering niet weet wat een reddingsstrook is. siol