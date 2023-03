Onze tv-tips: eindelijk op tv, stotterende koning en een magisch kasteel

De Bunker

VTM, do, 21.45u

Het langverwachte tweede seizoen van de Vlaamse serie over staatsveiligheid. De opnames dateren al van zeven jaar geleden, maar leken nooit het scherm te halen. Tot de afleveringen plots opdoken op Streamz, en nu ook op open scherm. Degelijke misdaadverhalen worden vertolkt door Greg Timmermans, Sven De Ridder, Hilde Van Mieghem, Pieter Verelst en Greet Verstraete.

The King’s Speech

Play5, do, 20.35u

De latere koning George VI (Colin Firth) stottert, en heeft de pech te leven in een tijdperk met nieuwe media als radio. Tijdens het interbellum legt de BBC-microfoon genadeloos zijn geworstel met klanken vast. Een spraakexpert (Geoffrey Rush) biedt hulp. Met prijzen overladen, ontroerend drama over een begaafd koningskind dat ineenkrimpt in bijzijn van zijn dominante vader.

Secrets of Neuschwanstein

National Geographic, do, 21u

Het is niet te verwonderen dat er elk jaar meer dan anderhalf miljoen mensen een kijkje nemen in dit sprookjesachtige kasteel, tevens een van de grootste toeristische attracties van Duitsland. Het werd volledig gerestaureerd en we krijgen een unieke inkijk. Wist je trouwens dat dit kasteel de inspiratie was voor Walt Disney toen hij een kasteel moest ontwerpen voor Doornroosje? Deze docu kijkt binnen. (tove)